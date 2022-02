Richard Gere vende la sua dimora storica

Dopo oltre trent'anni Richard Gere ha deciso di vendere la sua storica villa alle porte di New York, ad un'ora esatta dalla Grande Mela. La cifra richiesta è da capogiro, parliamo di 28 milioni di dollari. L'edificio è composto da tre piani nella residenza principale delle cinque dislocate in un parco di 50 ettari. Le camere da letto sono otto, undici i bagni, una cucina con isola centrale in granito e poi una biblioteca, uno studio, una sala della musica, un laboratorio di ceramica, piscina, maneggio e una terrazza panoramica per un totale di oltre mille metri quadrati.

La star di Hollywood aveva acquistato la villa dopo il successo ottenuto con il ruolo da protagonista in "American Gigolò" e in "Ufficiale e Gentiluomo". Già da un anno il sex symbol 72enne si è trasferito con la sua terza moglie Alejandra Silva e i suoi due bambini a North Salem, nella contea di Westchester, dove ha acquistato un immobile per 9,8 milioni. Lussuoso come il precedente è situato su un terreno di 35 acri con sette camere da letto, nove bagni, una piscina olimpionica coperta, una all'aperto, una palestra e una cantina. Non manca poi un cottage con due camere da letto per gli amici, un ufficio, una palestra super attrezzata e un campo da tennis.

(Foto Getty Images)