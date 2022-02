Naomi Campbell in posa con la figlia: la bellissima foto

Prima foto con sua figlia per Naomi Campbell. La diva della moda posa con la piccola nata nove mesi fa per la copertina di Vogue Uk. Uno scatto semplice che mostra la bellezza di una mamma con in braccio la sua piccola. Ed è proprio sua figlia.

Lo ha rivelato la stessa modella 51enne, meravigliosa con un look afro. Un sogno che si è realizzato. Una gravidanza vissuta in segreto al punto che una volta annunciata, in molti hanno pensato ad una adozione. Smentita ora dalla modella. "Non è stata adottata, racconta, è mia figlia. Ed è la cosa migliore che abbia mai fatto. Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che la stavo avendo. Osserva. Lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare". Ora ha occhi solo per la figlia. Fiera come tutte le mamme rivela che è una brava bimba, dorme molto bene ed è molto vigile per la sua età.

Nata lo scorso maggio, ride molto, mostrando i suoi sei dentini. Ha appena iniziato a salutare e presto potrebbe gattonare. Il nome però non si conosce ancora. Prima o poi Naomi Campbell lo annuncerà. Ora si gode questa avventura, la più bella di tutte.

(Foto Getty Images)