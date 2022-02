Juliette Binoche sarà Coco Chanel

Juliette Binoche avrà il ruolo della grande stilista Coco Chanel in una nuova serie televisiva.

Intitolata "The New Look", la serie racconterà l'alta moda parigina e nel corso della narrazione appariranno anche altri grandi stilisti, come Christian Dior (a cui si deve appunto il "New Look" del titolo), Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin e Yves Saint Laurent.

La serie vuole raccontare come Parigi abbia riportato in vita il mondo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, attraverso le sue icone della moda.

Se la Binoche sarà Coco, il ruolo di Dior è stato affidato a Ben Mendelsohn (già visto in “Bloodline”). Quella tra Chanel e Dior fu una vera rivalità. i due stilisti infatti avevano una visione completamente diversa della moda e dell'immagine femminile.

Juliette Binoche non è certo la prima attrice a rivestire gli elegantissimi panni di Coco. Prima di lei infatti in quel ruolo si sono già cimentate Shirley Maclaine, Audrey Tautou, Anna Mouglalis e Keira Knightley.

