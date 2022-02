Javier Bardem fa piangere Penelope Cruz

I premi Goya sono gli Oscar del cinema spagnolo, anzi, se vogliamo dirla meglio, sono la trasposizione iberica dei nostri David di Donatello. Sono il maggior riconoscimento in campo cinematografico al di là dei Pirenei.

A stravincere quest'anno è stato “Il capo perfetto” di Fernando León de Aranoa, che ha Javier Bardem come mattatore. Il film si è portato a casa sei premi: miglior film, miglior regia, miglior attor protagonista, miglior sceneggiatura originale, miglior musica e miglior montaggio.

Altri film premiati sono stati “Le leggi della frontiera” (cinque riconoscimenti, “Maixabel” (tre) e “Mediterraneo” (altri tre) mentre torna a casa a mani vuote “'Madres Paralelas” di Almodóvar, nonostante le otto candidature.

Ma torniamo a Bardem, che ha conquistato il suo sesto Goya, il quinto come attore protagonista, diventando l'attore più premiato di sempre in Spagna in questa categoria.

Dal palco ha dedicato la vittoria ai figli e alla moglie Penelope Cruz: "è la donna che amo, che rispetto, che ammiro e che celebro ogni giorno, e il fatto che possa condividere questo con mia moglie per il lavoro meraviglioso e incredibile che ha fatto in Madres Paralelas, è qualcosa di molto speciale per me".

Poi ha citato i figli: "Leonardo e Luna sono il più bel regalo che la vita ci ha fatto, mamma e papà vi adorano”

(Foto Getty Images)