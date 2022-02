Julia Roberts dedica un video speciale alla nipotina Emma

Emma Roberts, la nipote attrice di Julia Roberts, ha compiuto 31 anni e il regalo di zia Julia è stato davvero affettuoso e speciale.

Julia Roberts ha infatti pubblicato un video molto divertente, con tanto di trombette e cappellini buffi, in un trionfo di coriandoli.

Julia Roberts, che è legatissima a Emma, voleva farla sorridere. La ragazza sta infatti attraversando un periodo triste della sua vita. Si è da poco separata dal marito Garrett Hedlund dopo tre anni di matrimonio. La coppia ha anche un bambino di un anno.

Emma è andata in Costa Rica per cercare di riprendersi, come ha raccontato sulle sue pagine social.



Emma Roberts ama e ammira profondamente la zia Julia: "Non ho mai aspirato ad essere lei. La amo così tanto, amo il suo lavoro, ma lo sto facendo le mie forze", aveva già dichiarato. E ha ricordato quando, sul set del film "Erin Brockovich", sul set con la zia "scrivevo le etichette del guardaroba e organizzavo i pennelli per il trucco".

