Tom Cruise abbandona Mission Impossibile!

Mission Impossible 7 e 8 saranno le ultime di Tom Cruise. L'attore cinquantanovenne ha deciso di archiviare l'esperienza dell' agente del M16 britannico, Ethan Hunt.

Inizialmente gli ultimi due film della fortunata serie dovevano essere girati in contemporanea, per ottimizzare i costi di lavorazione, ma poi il progetto è stato abbandonato. L'uscita di "Mission: Impossible 7" è prevista per il 14 luglio 2023, mentre le riprese dell'ottavo film della saga, in sala nel 2024, sono ai nastri di partenza in Sudafrica. Le varie interruzioni di diversa natura nel realizzare un lungometraggio e i conseguenti rinvii hanno costretto la Paramount e la Skydance Media a farsi carico di un flusso infinito di spese, sicuramente tra i motivi per scrivere la parola "the end".

Il primo film di azione della serie, diretto da Brian De Palma, risale al 1996 ed è stato per quell'anno, uno dei maggiori incassi, piazzandosi al terzo posto del botteghino. All'indomani della sua uscita, "Mission: Impossible" riscosse 11,8 milioni di dollari. Nei primi sei giorni, la pellicola totalizzò 75 milioni di dollari e una parte del ricavato totale, circa 70 milioni, spettò a Tom Cruise, che mai in tutta la sua carriera, aveva accumulato una cifra talmente alta. Il suo esordio cinematografico in piena regola è stato nel 1981, con il film "Taps, squilli di rivolta". A proposito di questa esperienza, l’attore- produttore ha dichiarato in un’intervista: "ricordo quando ho fatto il mio primo film, me ne stavo sdraiato a letto a guardare il soffitto. Non me lo dimenticherò mai. E ho pensato: questa è la cosa migliore che mi sia capitata. Se potessi continuare a farlo per il resto della mia vita sarei felicissimo! E mi sento ancora così".

(foto Getty Images)