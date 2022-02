Anche Penelope Cruz nel film dedicato al mito Ferrari

Adam Driver sarà Enzo Ferrari nel nuovo film di Michael Mann: dopo anni, si concretizza il progetto del regista.

Le riprese del biopic inizieranno questa primavera, in Italia. Al fianco di Driver, che di recente ha interpretato il ruolo di Maurizio Gucci in "House of Gucci", ci sarà Penelope Cruz nei panni della moglie Laura. Shailene Woodley (di "Big Little Lies") sarà l'amante, Lina Lardi.

"Avere con me artisti straordinari e riportare in vita iconici personaggi dove sono vissuti, è un sogno che si avvera" ha dichiarato Mann. "Ferrari" arriva dopo "Le Mans '66 - La grande sfida": pellicola di James Mangold (prodotta dallo stesso Mann) che, nel 2019, raccontò il mitico duello Ford-Ferrari sul circuito delle 24 ore.

(Foto Getty Images)