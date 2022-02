Sposami: le foto di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Sposami (Marry Me): il nuovo film di Jennifer Lopez ha davvero un titolo profetico. E ad accrescere la voglia dei fan per un matrimonio davvero romantico sono le ultime foto pubblicate da J.Lo e Ben Affleck.

I Bennifer sono sul red carpet della prima del film e gli scatti sembrano quasi quelli di un matrimonio. Per l'affetto, i baci e la complicità della coppia. Se poi aggiungete anche che J.Lo indossa un abito bianco in pizzo... be', la suggestione nuziale c'è davvero tutta.

Alle effusioni da red carpet ormai siamo abituati: Jennifer e Ben si sono scambiati baci alla Mostra del Cinema di Venezia, al Met Gala 2021 e all'anteprima di "The Last Duel".

Nozze in arrivo? Vedremo. Di certo Jennifer e Ben, che erano già stati in coppia nel 2002, adesso sembrano molto più sicuri del loro rapporto. "Direi che la prima volta abbiamo imparato la lezione. Devi fare sempre ciò che ti fa sentire bene, ma allo stesso tempo impari dal passato, la seconda volta fai le cose meglio", ha dichiarato J. Lo al New York Times. E anche (al magazine People): "Eravamo ingenui e il nostro rapporto è stato un po' calpestato. Oggi siamo più adulti, intelligenti, abbiamo più esperienza ci troviamo in fasi diverse della nostra vita, abbiamo dei figli e dobbiamo essere molto consapevoli di tutto ciò. Siamo prudenti perché è un momento molto bello per tutti noi". Per concludere "alcune cose possono essere per sempre, anche se non procedono solo su una linea retta... Voglio che il mio futuro sia pieno di felicità, con i miei figli e il mio partner. Penso che tutti vogliano solo essere felici con qualcuno con cui invecchiare, e in questo momento mi sento bene per questo".

Jennifer Lopez ha sposato il cubano Ojani Noa dal 1997 al 1998; il ballerino Cris Judd dal 2001 al 2003; il cantante Marc Anthony (da cui ha avuto i gemelli Emme e Max) dal 2004 al 2014. Ben Affleck è stato sposato con l'attrice Jennifer Garner (da cui ha avuto Violet, Seraphina e Samuel).

(Foto Getty Images)