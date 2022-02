Sarah Jessica Parker dice la sua su Kim Cattral

Si chiude la prima stagione di "And Just Like That" fortunato sequel di "Sex and the City", e si parla già della probabile seconda stagione. Il creatore Michael Patrick King la dà per certa. Non mancano però le polemiche.

La protagonista Sarah Jessica Parker si toglie qualche sassolino dalle scarpe e chiude le porte a Kim Cattral, la grande assente dal set che ha deciso di non vestire più i panni della pantera Samantha. "Non ci siamo rivolti a Kim per 'And Just Like That', spiega Sarah in una intervista a Variety "dopo che non abbiamo girato il film, il terzo, che si è bloccato in fase di preproduzione, e lo studio non è stato in grado di soddisfare le sue richieste, abbiamo dovuto ascoltarla su ciò che era importante per lei. Il fatto è che non si adattava a ciò che era importante o necessario per noi".

Che tra le due da tempo non scorra buon sangue è noto. Kim recentemente ha parlato di una relazione tossica, accusando l'interprete di Carrie di voler dipingere una immagine falsata della reale amicizia tra le protagoniste. A questo punto che accadrà al personaggio di Samantha? Nella seconda stagione di And Just Like That miss Cattral tanto evocata verrà sostituita? Su questo punto la Parker non ha dubbi: "Lei non se ne è andata, Samantha è presente e penso la storia sia stata gestita con rispetto ed eleganza. Non è stata trattata male. È un essere umano che prova certi sentimenti all’interno di un rapporto. Quindi penso che abbiamo trovato un modo giusto per affrontare la questione. Era necessario e importante farlo per le persone che le vogliono bene". Non ci resta che aspettare la replica di Samantha Jones, la regina della libertà.

(foto Getty Images)