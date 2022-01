Tom Cruise rivela scene spettacolari del nuovo Top Gun: il video

Ton Cruise ha svelato alcune scene spettacolari del film che lo vede tornare ancora una volta nei panni di un abile pilota di caccia. Si tratta del sequel del celebre "Top Gun", intitolato "Top Gun: Maverick", in arrivo nei cinema italiani a maggio.

Cruise presentava una partita di football americano dell'AFC Championship e ne ha approfittato per far vedere alcune scene inedite del film, raccontando che gli sforzi per essere un bravo giocatore sono simili a quelli dei piloti. Ecco il video.

Il film "Top Gun: Maverick" è diretto da Joseph Kosinski. Tom Cruise sarà nuovamente il pilota Pete “Maverick” Mitchell e Val Kilmer Tom “Iceman” Kazinsky. Adesso però Cruise non è più studente, ma istruttore di volo della scuola di piloti Top Gun, e si prenderà cura di Bradley (Miles Teller), figlio dello scomparso compagno Goose (Anthony Edwards).

(Foto Getty images)