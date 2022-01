Bradley Cooper in Italia per il suo nuovo film

Bradley Cooper verrà in Italia per girare il nuovo film che lo vede alla regia. Si tratta di "Maestro", un biopic sul leggendario musicista e direttore d'orchestra Leonard Bernstein.

Bradley inizierà le riprese nel nostro paese a maggio. Il progetto del film inizialmente era di Steven Spielberg, che aveva chiesto a Cooper di essere il protagonista. Ma l'attore era impegnato sul set di "A Star Is Born".

Bradley aveva però detto a Spielberg: "Ho sempre pensato di poter interpretare un ruolo simile, ma potrei fare delle ricerche per capire se posso scrivere e dirigere la storia? Me lo lasceresti fare?" e ha mostrato la scena in cui canta "Shallow" con Lady Gaga in "A Star Is Born". Spielberg è rimasto colpito dalle immagini, ha accettato, e da allora Cooper si è dedicato con passione al progetto.

Bradley ha spiegato così la sua passione per Bernstein, al collega Premio Oscar Maheshala Ali, nell'intervista pubblicata sul magazine Variety: "Da bambino ho sempre voluto fare il direttore d’orchestra. Ne ero talmente ossessionato da aver chiesto a 8 anni una bacchetta a Babbo Natale. Ascoltavo la musica, mi innamoravo delle note e riuscivo a riconoscere ogni singolo passaggio di un brano, per esempio l’Opera 35 in D maggiore di Tchaikovsky, nel concerto di violino. Conoscevo tutto alla perfezione anche se in realtà non avevo familiarità con il linguaggio della musica, ovviamente».

