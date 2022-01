Bradley Cooper: abbiamo rischiato di non vederlo più!

Bradley Cooper aveva davvero deciso di scomparire. Pessima notizia per tutti i suoi numerosi fan. Chiariamo subito: si trattava di una scomparsa dalle scene. Cooper non voleva più recitare, desiderava porre fine alla sua invidiabile carriera di attore (ben 8 le sue nomination agli Oscar). Questa decisione risale al 2020, e Bradley finora non ha mai voluto rivelarne il perché.

Cooper ha però rivelato per quale motivo (fortunatamente, aggiungiamo noi) abbia deciso di cambiare idea. Ne ha parlato in un'intervista con il collega Mahershala Ali nella rubrica "Actors on Actors" del magazine Variety.

“Il motivo per cui non ho smesso di recitare è Paul Thomas Anderson", ha confessato Bradley. "Quando mi ha chiamato per essere forse nel suo film, Mahershala, intendo davvero, penso che avrei aperto qualsiasi porta per essere in un suo film. Avrei fatto qualsiasi cosa",

Paul Thomas Anderson è il celebre regista ("magnolia", "Boogie Nigts", "Il petroliere", "Il filo nascosto") che ha offerto un ruolo a Bradley nel film "Licorice Pizza".

Cooper ha continuato: "Il mio personaggio Jon Peters è presente all'inizio del film, quindi ho iniziato con tutti gli altri attori, il che è stato meraviglioso, invece di arrivare quando tutti hanno già finito le loro riprese. Ho passato tre settimane e mezzo con Paul. Ho guardato tutti i test in camera. Mi ha insegnato tutto sulle lenti, cose che non sapevo. Lui è incredibile".

Grazie dunque al Paul Thomas Anderson per aver riportato sul set Bradley Cooper. "Licorice Pizza" è ambientato nella Los Angeles degli anni 70. Cooper interpreta il produttore cinematografico (realmente esisto) Jon Peters. Una curiosità: ha lavorato nel film "A Star Is Born" interpretato da Barbra Streisand.

Nel cast, anche Cooper Hoffman (figlio del grande Philip Seymour Hoffman), Sean Penn, Tom Waits, Maya Rudolph e Ben Stiller.

(Foto Getty images)