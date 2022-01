Bradley Cooper parla del talento di Lady Gaga

Bradley Cooper e Lady Gaga sono stati protagonisti di uno dei film più amati degli ultimi anni, quel "A Star Is Born" che, uscito nel 2018, ha fruttato a Lady Gaga anche un Oscar per la miglior canzone originale ("Shallow").

La pellicola ha fatto pure discutere a lungo sulla relazione profonda che sembrava davvero legare, oltre la finzione di scena, Cooper (anche regista) e la cantante. Pettegolezzi poi dissolti quando i due interessati hanno ammesso infine che tra loro c'era solo una grande amicizia e una vera intesa professionale, nulla più.

Amicizia e stima profonda, dunque. Che Bradley ha avuto modo di ricordare anche durante una sua chiacchierata con il regista Ridley Scott, in un'intervista pubblicata sul magazine specializzato Variety. Scott ha appena diretto Gaga in "House Of Gucci". Così, Cooper gli ha chiesto quale fosse, tra i vari momenti del film, quello in cui Scott abbia il ricordo più bello di Gaga.

Scott ha risposto in questo modo: "E' stata la scena nel cortile della scuola. Jack Huston dalla sua Porsche la informa che il marito, Maurizio Gucci, chiederà il divorzio. E Gaga è così affranta, in una maniera tanto realistica, che ho pensato che questo momento le ricordava qualcosa della sua vita, perché ne era profondamente ferita. Da allora, quando la guardavo, mi dicevo 'sì, possiede davvero il personaggio'".

Bradley Cooper così ha ricordato il momento di "A Star Is Born" in cui è stato letteralmente rapito dalla recitazione di Gaga. "Lavorando con lei, ricordo quello che mi ha conquistato. Sembra semplice, ma non lo è: si tratta del momento in cui il mio personaggio porta quello di Gaga, Allie, sul palco per la prima volta. Bisogna far sentire che Allie non è mai stata prima d'ora su un palco in vita sua. E mi sono chiesto sempre: come ce l'ha fatta? Perché sembra davvero che Gaga in quella scena non sia mai stata di fronte a 20.000 persone che aspettano la sua esibizione. E' davvero qualcosa di sorprendente!".

Da parte sua, Lady Gaga ha da poco ricordato , al Jimmy Kimmel Show, cosa ha imparato dal set di "House of Gucci".

"Ho sempre desiderato essere un'attrice", ha rivelato Gaga "molto più che essere una cantante... Ma non superavo i provini". Gaga ha ricordato di essere stata scartata per una pubblicità di lenti a contatto: "Ma quel giorno ho imparato qualcosa", ha dichiarato l'artista "ho imparato a fare i conti con il rifiuto e a gestirlo come una regina". E ha aggiunto, scherzando, che il cibo italiano, soprattutto la pizza e il nostro caffè, hanno avuto una parte importante nel migliorare la sua performance. "Si può dire che io abbia... mangiato la mia via per stare a mio agio sul set", ha detto ridendo Gaga.

(foto Getty Images)