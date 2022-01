Bradley Cooper: il suo primo nudo fa scandalo

Bradley Cooper fa sensazione nel nuovo film che interpreta, "Nightmare Alley - La fiera delle illusioni", diretto dal regista premio Oscar Guillermo del Toro. In una scena recita infatti totalmente nudo. E' la prima volta per l'attore, che ha anche rivelato quanto sia stato difficile girare quella sequenza.

In un'intervista al magazine Hollywood Reporter, Bradley ha ammesso: "È stato piuttosto pesante, ma non c’era nulla di gratuito in questo. Era per la storia" e anche "Per andare a fondo di ciò che stavamo esplorando nel film, si richiedeva di essere nudi sia emotivamente che intimamente". Così l'attore è rimasto nudo per sei ore, di fronte alla troupe.

Nel film, Bradley Cooper è il protagonista Stanton Carlisle, giostraio che conquista fama e successo grazie alla sua spregiudicatezza e alle menzogne. E c'è chi dice che grazie a questo film Cooper potrebbe anche vincere l'Oscar.

(Foto Getty Images)