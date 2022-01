Bradley Cooper è un grande per tutti i fan. Ma non per la figlia

Tutta colpa di un regalo di Natale non apprezzato. E così, il papà supereroe si è trasformato in una delusione colossale per la sua bambina di 4 anni.

A raccontare la tragicomica esperienza è il divo del cinema Bradley Cooper. Che ha spiegato i momenti non belli vissuti con la figlia, Lea. Ospite del ‘Late Show’, condotto da Stephen Colbert, l’attore 47enne ha raccontato tutto.

Un giocattolo dedicato agli acchiappafantasmi di "Ghostbusters" (il nuovo film è uscito nei cinema pochi mesi fa). «Stanno mostrando il loro laser in ogni pubblicità tra i cartoni: lei lo voleva a tutti i costi, e l’ha avuto» ha detto il protagonista di "A Star Is Born". Aggiungendo che Lea, appena l’ha visto, non l’ha trovato sufficientemente realistico. «Continuava a ripetere: “Dov’è il laser, però?”». La bambina aveva tra le mani «quella piccola cosa di plastica, con la quale tu catturi il fantasma», ha spiegato il padre. Ma a lei non andava bene. «Voleva il vero laser», ha detto tra le risate l’attore e regista.

(foto Getty Images)