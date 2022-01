Penelope Cruz sogna di girare un musical con il marito

Penélope Cruz e Javier Bardem sono una delle coppie più glam di Hollywood.

Ora il newsmagazine ET ha intervistato la diva, che ha parlato della voglia di realizzare un musical col marito. Nel 2009, l’attrice spagnola prese parte a "Nine" di Rob Marshell. Dopo oltre un decennio ha raccontato di voler ripetere un’esperienza simile.

L’artista, classe 1974, la desidera al fianco del consorte. Così Penélope: “L’ho visto cantare in 'Being the Ricardos', e ha fatto un lavoro incredibile”.

Successivamente ha aggiunto: “Ho fatto balletto per 18 anni e sono una grande fan del mondo della danza e della musica -le parole- per me è un’arte più potente del cinema, quindi il genere del musical è il mio sogno”. La Cruz ha chiuso con un auspicio: “L’ho fatto solo una volta, spero un giorno di ripeterlo”.

(Foto Getty Images)