Bradley Cooper irresistibile nel film Nightmare Alley: il video

Il mondo lo ha amato in "A Star Is Born". E adesso lo amerà ancora di più, perché nel suo nuovo ruolo nel film "Nightmare Alley - La fiera delle illusioni" Bradley Cooper è più affascinante e magnetico che mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nightmare Alley (@nightmarealleyfilm)

Il film è diretto dal regista messicano Guillermo del Toro (Oscar per "The Shape of Water"). Il cast è stellare: accanto a Bradley ci sono Cate Blanchett, Rooney Mara (che sarà Audrey Hepburn nel film dedicato alla diva), Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman. cI sarà anche, in un cameo, Romina Power (il padre, il celebre Tyrone Power, interpretò la prima versione cinematografica de "La fiera delle illusioni").

Nel film Bradley è l'ambizioso e spregiudicato giostraio Stanton Carlisle. La sua strada si incrocerà con quella di una donna (Cate Blanchett) ancora più spregiudicata e senza scrupoli di lui. Ne nascerà così un noir avvincente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nightmare Alley (@nightmarealleyfilm)

Bradley Cooper ha dichiarato: "Questo lavoro, il ruolo del giostraio Stanton Carlisle, mi ha terrorizzato per tante ragioni. Potrebbe anche essere che certi miei timori siano legati al fatto che sono anche io, forse, in quella posizione nella mia vita, come uomo e come attore. Nel 1993 Clint Eastwood nel suo film 'Un mondo perfetto' diceva: 'Non so niente, non una dannata cosa', e ora lo capisco. Più si cresce, più si invecchia, più crescono le domande, non le risposte e quindi, a quarantasei anni ho pensato che fosse giusto esplorare questi temi insieme a del Toro. Quanto persi siamo? Quanto poco conosciamo di noi stessi e degli altri? Era giusto farsi domande, ma allo stesso tempo farmele mi spaventava. Girare questo film per me ha avuto un costo emotivo non indifferente, mi sono sentito vulnerabile".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nightmare Alley (@nightmarealleyfilm)

(Foto Getty Images)