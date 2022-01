Golden Globe: Italia delusa

"Il potere del cane" come miglior film drammatico e "West Side Story" tra i musical e la commedia hanno dominato questa edizione dei Golden Globe, che per l' Italia si è rivelata una doppia delusione. Nessun premio a Paolo Sorrentino per il suo "E' stata la mano di Dio", che era entrato nella cinquina delle nomination. Il riconoscimento al miglior film straniero è andato, invece, al lavoro del regista giapponese Ryusuke Hamaguchi per "Drive My Car", tratto da un racconto di Haruki Murakami. A bocca asciutta anche il film di animazione "Luca", diretto dal genovese Enrico Casarosa, a cui i giurati hanno preferito "Encanto", una produzione Disney con canzoni originali di Lin-Manuel Miranda.

"Il potere del cane" di Jane Campion ha ottenuto tre riconoscimenti, tra cui quello per la migliore regista e per il miglior attore non protagonista, il 25enne Kodi Smit-McPhee, mentre al revival di Steven Spielberg, "West Side Story", ne sono andati altri due, grazie alla presenza scenica della ventenne Rachel Zelger nella parte di Maria e ad Ariana DeBose in quella di Anita. "Succession" (sempre Spielberg) e "Hacks" sono state dichiarate le migliori serie televisive dell'anno e la saga della famiglia di Logan Roy modellata sul clan dei Murdoch, ha vinto altri due premi per le interpretazioni di Jeremy Strong (il figliol prodigo Kendall) e Sarah Snook, la sorella Shiv. Altri riconoscimenti sono andati a Nicole Kidman ("Being the Ricardos") e a Will Smith ("King Richard"), ad Andrew Garfield ("Tick, Tick& BOOM!") e a Kate Winslet per la serie "Mare di Eastown"

L'edizione targata 2022 dei Golden Globe si è svolta con una cerimonia di basso profilo, dopo le polemiche che hanno investito la Hollywood Foreign Press Association: niente tappeto rosso, nessuna celebrità, nessuna diretta tv e annunci dei vincitori sulle piattaforme social, intercalati dalla lista delle iniziative filantropiche finanziate dal gruppo. Sfilatasi la NBC, che negli ultimi anni aveva l'esclusiva, hanno preso parte solo i giornalisti dell'organizzazione.

(foto Getty Images)