Keanu Reeves ha donato il 70% dei suoi compensi per Matrix

Keanu Reeves si conferma come la celebrità dal cuore più grande e generoso. Si è scoperto infatti che l'attore ha donato ben il 70% dei suoi compensi per recitare nella saga di "Matrix" a favore della ricerca contro la leucemia.

Nel 1991, quando Reeves stava girando il primo film della serie "Matrix", all'amata sorella Kim fu diagnosticata la leucemia. Ecco perché da allora Keanu dona sempre moltissimo alla ricerca contro questo male. In totale, pare che l'attore abbia donato alla ricerca circa 31,5 milioni di dollari, dal compenso complessivo di 45 milioni. Per stare accanto a Kim, Keanu ha venduto la sua casa e si è trasferito in quella della sorella e ha dato vita a una fondazione.

L'attore è anche impegnato nella beneficenza per i bambini e nel 2020 ha messo all'asta un incontro virtuale che lo vedeva protagonista per raccogliere fondi a favore della Camp Rainbow Gold, un’associazione per i piccoli malati di cancro. Keanu ha anche donato parte del suo compenso per i due sequel di "Matrix" al personale dei reparti effetti speciali e costumi. Inoltre ha regalato ai dodici stunt di "Matrix" una Harley Davidson e alle sue controfigure in "John Wick" un Rolex Submarine da 10 mila euro circa.

L'attore mostra sempre di avere un animo gentile, come quando aiutò un'allora sconosciuta Olivia Colman rimasta a Beverly Hills con l'auto in panne. O quando affittò un bus per tutti i passeggeri del volo su cui si trovava, costretto a un atterraggio d'emergenza.

(Foto Getty Images)