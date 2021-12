La scelta di Penelope Cruz: niente social ai figli

Niente social media ai suoi figli, almeno fino ai 16 anni.

Penelope Cruz è inflessibile: Leo e Luna, di 10 e 8 anni, sono troppo piccoli per essere esposti alla bufera digitale. Lo ha affermato la stessa attrice spagnola, sposata dal 2010 col collega Javier Bardem, in un’intervista al programma CBS Sunday Morning. «Sono troppo giovani per avere un cellulare».

Il tema è caro alla diva, che già in passato sollevò il tema: sul suo profilo Instagram. Postò un pensiero dello psicologo Jonathan Haidt: «Internet non è stato creato pensando ai bambini, ma un terzo degli utenti è under 18. Se lo avessimo fatto oggi, la Rete sarebbe così?».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

Lei stessa usa i social «pochissimo e con molta circospezione», trovandoli pericolosi soprattutto per gli adolescenti: «È come se il mondo facesse un esperimento su di loro: “vediamo che succede se esponiamo dei ragazzini a un bombardamento di tecnologia, senza protezione”».

Ed è sulla mancanza di protezione che si concentrano le sue preoccupazioni: «Non c’è tutela per loro, per menti in via di formazione -così la Cruz- nessuna attenzione a quanto sui social venga modificata la percezione che i ragazzi hanno di loro stessi, a quanto ogni cosa diventi oggetto di bullismo. Io e Javier cerchiamo di proteggere la salute mentale dei nostri figli, ma ci rendiamo conto di far parte di una minoranza».