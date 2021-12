Jennifer Lopez e Ben Affleck: la prima tempesta

Girano voci di una grande arrabbiatura di Jennifer Lopez verso il compagno, Ben Affleck. La stessa popstar 52enne è dovuta intervenire, per metterci una pezza, con un breve commento sul magazine People: “Questa storia non è vera. Ho il massimo rispetto per lui come padre, co-genitore e persona”.

Intervistato nella celebre trasmissione radiofonica "The Howard Stern Show", l’attore si è lasciato andare a rivelazioni personali. Ha avuto un’uscita infelice sulla sua ex moglie: “Probabilmente berrei ancora, se fossi rimasto sposato con Jennifer Garner”.

Dichiarazione quantomeno indelicata, nei confronti della madre dei suoi figli Violet (16 anni), Seraphina (12) e Samuel (9). Tardivo il tentativo di rettifica. Il commento di J.Lo è arrivato un po’ a sorpresa.

La popstar generalmente non interviene nei gossip che la riguardano, ma stavolta ha detto la sua. Frasi di circostanza o reale interesse a proteggere Affleck, che sperava solo di apparire sincero? Comunque stiano le cose, questo è il primo scivolone da quando tra i due è riscoppiato l’idillio: ormai diversi mesi fa.

(foto Getty Images)