Matthew McConaughey confessa per chi ha avuto una grandissima cotta...

C'è voluto il salotto di Ellen DeGeneres, per scoprire che il bel Matthew McConaughey ha avuto una cotta tremenda per Reese Witherspoon fin da quando l’ha vista recitare in "L’uomo della luna" (1991). Lo ha confessato, con lei, seduta accanto sul divano più noto dei talk show televisivi statunitensi, durante la promozione del loro terzo film insieme, "Sing 2", di cui sono le voci originali dei protagonisti Buster Moon e Rosita, dopo "Mud" (2014) e "Sing" (2016). Ma non sono mai stati nella stessa inquadratura. Sono amici da quanto lei ha vinto l’Oscar per "Quando l’amore brucia l’anima - Walk the Line" (2006). Ma non lo sapeva nessuno, così come nessuno era a conoscenza dell'infatuazione di Matthew per Reese: "C’era quella cosa a Beverly Hills. C’era un portico e tu eri sulla porta con un drink in mano", ricorda la star cinquantunenne. "E tu ti sei avvicinato per dirmi: congratulazioni”", ha proseguito Reese, imitando l’accendo texano del collega.

Da lì è nata una bella amicizia che ha coinvolto anche i rispettivi partner. Tanto che Matthew e sua moglie Camila Alves erano tra gli invitati al matrimonio di Reese con Jim Toth nel 2011. "Quello è stato il giorno in cui ha rubato il cuore a me e a tutti i presenti", ha rivelato l' attrice quarantacinquenne. "Al mio matrimonio, ha ballato con tutte le donne che avevano più di 65 anni. Questo è il tipo di persona che lui è. Ha conquistato le mie nozze".

"Reese è stata una delle mie prime, prime cotte. E se avete visto 'L’uomo della luna', capite il perché! Era inevitabile: come si fa a non invaghirsi? È vero, è una storia vera", spiega McConaughey. Pronta la replica della diva: "Beh, adesso, dovremmo farne un film!"

