Keanu Reeves rivela finalmente la verità sulla sua foto più famosa

Per anni la foto che lo ritrae seduto solo su una panchina, con in mano un panino e lo sguardo perso nel vuoto, ha scatenato la fantasia dei gossipari: Keanu Reeves è tormentato da tristi pensieri. Niente di vero. Ed è la stessa star di Hollywood a smentirlo, per chiarire che "stavo semplicemente mangiando un panino. Ero molto affamato".

L'occasione per raccontare la sua verità è stata un'ospitata da Stephen Colbert, a The Late Show, in cui l'attore, sminuisce le attribuzioni cariche di significato che si sono succedute dopo lo scatto di un paparazzo, diffuso nel 2010 e che gli ha affibbiato l'etichetta di Sad Keanu.

"Giuro, non ero triste, stavo pensando a un po' di cose che volevo fare", ha spiegato ridendo, "e stavo solo mangiando il mio panino!". La spiegazione è parsa credibile all'anchorman, che ha proseguito con l’intervista. Non prima di aver mostrato al pubblico, però, un lavoro di Ron Garney che ha disegnato una sorta di mostro, sulla stessa panchina e nella stessa posa dell’attore, nel fumetto BRZRKR, nato da un'idea originale di Reeves che ha commentato: "non credevo che l'avrebbe inserita".

In realtà, da anni il web si è riempito di meme che prendono in giro Keanu Reeves in quella foto. Praticamente, su quella panchina con lui, pare, si sia seduto chiunque (e di tutto): da alieni a Bernie Sanders, passando per un prete, che sembra confessarlo. C’è chi gli ha ricreato un mondo intorno, in cui lui sta seduto, buono buono, sulla sua panchina, mentre alle sue spalle succede di tutto. Oppure, lo stesso Keanu, trasformato in cartone animato: Skeletor in particolare (ma anche in tanti altri personaggi). Numerosi anche i filmati e i fotomontaggi che ironizzano. Qualcuno ha creato cartonati con l’attore seduto sulla panchina, così da poterlo abbracciare, oppure, pupazzini con le fattezze di Reeves (fintamente) depresso. E' stato trasformato anche in videogioco: per aumentare la tristezza è stata fatta cadere, persino un po’ di pioggia!

