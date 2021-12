Leonardo DiCaprio turbato dal nudo di Meryl Streep

La scena di nudo integrale di Meryl Streep in "Don’t Look Up" non è piaciuta a Leonardo DiCaprio e, anche se si è trattato di una controfigura, la star è rimasta turbata. A rivelarlo a "The Guardian" è stato il regista Adam McKay: "Meryl è una temeraria. E sì, quella è una controfigura. Ma sapete chi aveva un problema con quella scena? Leo! Lui la vede come una regina del cinema, anche se forse la regalità non è un complimento. Lei è una figura speciale della storia del cinema. Non gli piaceva vederla con il tatuaggio nella parte bassa della schiena, mentre camminava nuda anche se solo per un secondo. Leonardo è venuto da me e mi ha detto qualcosa del tipo: hai davvero bisogno di mostrarla? E io ho risposto con qualcosa del tipo: è il presidente Orlean, non è Meryl Streep".

Nel film DiCaprio è Dr. Randall Mindy, astronomo che, insieme alla dottoranda in astrofisica Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) scopre l'imminente fine del mondo. Hanno sei mesi di tempo per fermare una gigantesca cometa che colpirà la Terra. Solo sei mesi per salvare il genere umano dall'estinzione. Allarmati, i due scienziati prima contattano la Nasa, poi riferiscono tutto alla Presidente degli Stati Uniti Janie Orlean (Meryl Streep), ma dopo essere stati snobbati e umiliati dall'amministrazione, si rivolgono alla stampa e alla televisione: è l'inizio di un assurdo circo mediatico.

Verso la fine della pellicola appare la scena che pare abbia scandalizzato DiCaprio, quella dove Meryl (controfigura) è ripresa dal "lato B" mentre cammina completamente svestita. La sua prima scena di nudo che, però, non vedremo mai in "Don’t Look Up": a opporsi alla realizzazione delle riprese è stato Di Caprio che, secondo il regista Adam McKay si sarebbe convinto che la Streep fosse un personaggio troppo iconico per restare "come mamma l'ha fatta" davanti alla macchina da presa.

Leonardo DiCaprio e la Streep si conoscono da tantissimi anni e nel 1996 hanno lavorato insieme nel film "La stanza di Marvin", dando vita a un rapporto bellissimo e profondo che dura ancora oggi e che ha fatto sentire il 47enne profondamente a disagio all’idea che una diva come lei comparisse senza veli all’interno della pellicola. Meryl per Leonardo è sempre stata un mito e avere avuto la possibilità di lavorare nuovamente al suo fianco a distanza di quasi 30 anni è stato, per lui, un bellissimo regalo, come ha confermato in una recente intervista.

(Foto Getty Images)