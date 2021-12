Golden Globe tra Sorrentino e polemiche

I Golden Globe verranno assegnati il 9 gennaio. "È stata la mano di Dio", di Paolo Sorrentino, è candidato tra i film stranieri. La cerimonia è annunciata in presenza, ma molte star potrebbero mancare, come Kristen Stewart e Lady Gaga.

I riconoscimenti assegnati dall’Associazione della stampa estera a Hollywood (HFPA) si ritrovano al centro dell’ennesima polemica. Tra gli 87 votanti non ce n’è nessuno di colore. I primi a scendere in campo sono stati Mark Ruffalo e Scarlett Johansson, che hanno lanciato l’idea del boicottaggio. E Tom Cruise ha restituito i 3 Golden Globe vinti.

All’annuncio delle nomination, il 13 dicembre, la polemica si è subito infiammata, nell’anno in cui le candidature sono davvero super. Come migliore protagonista drammatica, la sfida è tra Kristen Stewart/Lady Diana e Lady Gaga/Patrizia Reggiani (in "Spencer" e "House of Gucci"). E le altre in lizza sono Nicole Kidman, Jessica Chastain e Olivia Colman.

In pole tra i film (7 nomination) "Il potere del cane" di Jane Campion, western familiare che segna il ritorno della regista di "Lezioni di piano". Lo tallona, con 5 candidature, il bellissimo e biografico "Belfast" di Kenneth Branagh. Sorrentino dovrà vedersela con "Madres Paralelas" di Pedro Almodòvar.

Occhio anche al duello Steven Spielberg-Denis Villeneuve, candidati per la regìa con "West Side Story" e "Dune". I Golden Globe premiano anche la tv. Serie da battere è "Succession". E Margaret Qualley sfida mamma Andie MacDowell: sono infatti entrambe nominate per "Maid".

(foto Getty Images)