Lina Wertmuller: addio a una vera regina del cinema italiano

Lina Wertmuller ci ha lasciati.

La grande regista, celebre per film come "Mimì metallurgico ferito nell'onore", "Pasqualino Settebellezze" e "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto", si è spenta a 93 anni.

Lina era nata a Roma il 14 agosto 1928 con il nome pomposo di Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich (il padre era di origini svizzere), ma per gli amanti del cinema era Lina, la prima donna ad aver ottenuto una nomination all'Oscar per la miglior regia (per "Pasqualino Settebellezze" nel 1977). L'Oscar lo aveva poi ricevuto alla carriera, nel 2019..

A spingerla nel mondo del cinema era stata Flora Carabella, sua compagna di scuola che sposò Marcello Mastroianni. Lina aveva lavorato con Federico Fellini (era suo aiuto regista ne "La dolce vita"), era stata tra gli autori della prima "Canzonissima", aveva scritto con Franco Zeffirelli la sceneggiatura di "Fratello sole, sorella luna".

Tra le sue regie, l'indimenticabile "Il giornalino di Gian Burrasca", interpretato da Rita Pavone e i film in cui recitava la coppia d'attori formata dai grandi Giancarlo Giannini e Mariangela Melato: "Mimi' metallurgico ferito nell'onore" e "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto".

Lina si distingueva anche per la lunghezza inusuale dei suoi titoli, come "La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia", "Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici", "Scherzo del destino in agguato dietro l'angolo come un brigante de strada", "Sotto... sotto strapazzato da anomala passione", "Notte d'estate con profilo greco, occhi a mandorla e odore di basilico", "Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica".

Il suo ultimo film è stato nel 2004 "Peperoni ripieni e pesci in faccia", del 2004, con Sophia Lorena e Frank Murray Abraham.

(Foto Getty Images)