George Clooney rifiuta un lavoro da 35 milioni di dollari

Un solo giorno di lavoro, pagato 35 milioni di dollari per lo spot di una compagnia aerea. Soldi rifiutati.

Lo racconta George Clooney: “Ne ho parlato con mia moglie: abbiamo deciso insieme”.

Al "Guardian" l’attore e regista dichiara: “La proposta arrivava da un Paese che, sebbene sia un alleato, conduce politiche a volte discutibili”.

Clooney stava rilasciando un’intervista su "The Tender Bar", il suo nuovo film, quando ha raccontato l’episodio. All’organo di stampa, inoltre, ha detto di essere in partenza alla volta dell’Australia per girare "Ticket to Paradise" insieme a Julia Roberts. Successivamente, lo attende un nuovo progetto nel Regno Unito con l’amico Brad Pitt. Per ora, coperto dal riserbo.

(Foto Getty Images)