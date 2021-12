Ritorno di fiamma tra Bradley Cooper e Irina Shayk? Vederli di nuovo insieme sul red carpet all'anteprima newyorkese di "La fiera delle illusioni. Nightmare Alley", ha subito scatenato le illazioni. In realtà, i due non hanno posato insieme per i fotografi, ma la top model russa, trentacinquenne, è arrivata lì per "sostenere" l'ex, accompagnata dall’amica e collega Stella Maxwell.

E Cooper, 46 anni, intervistato da Etonline non ha nascosto la sua gioia per la presenza di Irina: "È stato davvero speciale". Lei, ha rubato i flash, in completo gessato scuro gessato lasciato aperto sul davanti, mostrando un top-bustier. Capelli legati indietro, poco trucco sugli occhi e un rossetto rosso fuoco a completare la mise. Insomma, uno schianto. E Bradley pare essersene reso conto. Una seconda volta.

Del resto l'ex coppia è riuscita, soprattutto per il bene della figlia Lea de Seine, 4 anni, a ricostruire un ottimo rapporto. Dopo la fine dell'amore nel giugno 2019, la guerra è durata poco. Già ad agosto, i due si erano accordati per non far perdere alla bambina l'unità familiare. Tanto che lui si è trasferito a New York. Lea vive con la madre, ma quando la top model è in giro per lavoro, sta con il padre.

"Irina e Bradley sono in perfetta sintonia per quanto riguarda la co-genitorialità", rivela una fonte vicino alla ex coppia, anche se a Irina non piace l'espressione co-parenting: "Non l'ho mai capita. Quando sto con mia figlia Lea, sono sua madre al cento per cento. E quando sta con il papà, lui è suo padre al cento per cento", spiega la top model che definisce Bradley "un papà fantastico". "Entrambi adorano la figlia e vogliono essere i migliori genitori possibili", aggiunge la fonte. Quello che non facevano più, era apparire in situazioni o eventi ufficiali, come facevano prima, quando erano innamorati.

Da qualche tempo, però sono spesso fotografati insieme, mentre passeggiano per le strade di New York, a braccetto, o vanno a prendere a scuola la figlia Lea. Forse sono solo buoni amici, ed è un’ipotesi possibile e sensata tra due persone che condividono un figlio piccolo, ma se la realtà fosse un'altra?