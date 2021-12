Jude Law: i figli sono davvero due gocce d'acqua

Rafferty, Iris e Jude Law, sempre più gocce d'acqua. I figli maggiori della star inglese, nati dal matrimonio con Sadie Frost, somigliano sempre di più al papà: taglio del viso, la forma di occhi e bocca, espressività. "Sono davvero orgoglioso della mia tribù", ha detto di recente l’attore di "The Young Pope", commentando la nascita del sesto figlio. "Per me una famiglia così numerosa è una vera benedizione: i miei genitori erano entrambi orfani e adottati, non avevano quasi nessuno e so che ne hanno sofferto".

Dopo Rafferty e Iris, infatti, è arrivato Rudy nel 2002, sempre con Sadie Frost, con la quale è stato sposato fino al 2003. L’anno successivo Jude si è innamorato di Sienna Miller. Sono stati insieme sino al 2005, ma senza avere figli. La quarta figlia, invece, Sophia, è arrivata nel 2009 grazie alla relazione con la modella Samantha Burke. Poi nel 2015 l'attore è diventato papà di Ada, nata dal rapporto con la cantante Catherine Harding. Il sesto figlio è frutto dell'amore con la psicologa Philippa Coan.

In occasione dei British Fashion Awards Rafferty e Iris hanno sfilato sul red carpet della Royal Albert Hall, a Londra, lasciando tutti incantati e non solo per la loro parentela con l’interprete di "Closer". Hanno infatti sfoggiato look molto eccentrici. Lei, 21 anni, si è presentata avvolta da un abito vedo non vedo della designer Dilara Findikoglu di ispirazione warrior, con dettagli argentati ad impreziosire corpetto e gonna di tulle. Catene luminose le circondavano la vita e il petto, con più di un riferimento alla Principessa Leila di "Star Wars". Look reso ancora più rock dagli stivali di pelle marrone sopra al ginocchio con tacco a rocchetto Jimmy Choo e capelli rasati biondo platino, sfoggiati per la prima volta allo scorso Festival di Cannes. Per il fratello 25 anni, invece, un completo con blazer oversize con maniche a fessura e un maglione traforato, tutto della maison Valentino. Rafferty ha cominciato come modello per poi dedicarsi alla musica (è chitarrista degli Outer Stella Overdrive insieme a Rudy, il nipote di Damon Albarn dei Blur) e nel cinema (dopo una piccola parte nel film del 2010 "Repo Men" è stato il protagonista della serie tv "Twist", rivisitazione moderna del classico dickensiano, uscita nel maggio 2021).

Iris, lanciatissima nella moda, può già vantare collaborazioni con brand da Burberry a Fendi e Dior, ma anche la realizzazione della sua prima linea di moda, la collezione di borse Iris By Iris, prodotta da Mulberry. It girl. Ma non è l'unica strada che la ragazza vuole intraprendere: reciterà, infatti, nella miniserie "Pistol", sulla storia dei Sex Pistols diretta da Danny Boyle (il regista di "Trainspotting") nei panni di Soo Catwoman, personaggio iconico della scena punk londinese anni 70, Ruolo per il quale non ha esitato a tagliare la sua chioma bruna.

E ci si domanda se, anche gli altri quattro figli di Jude Law, seguiranno la strada di papà e dei fratelli maggiori. La star non ha dubbi quando confessa che: "Il lockdown è stato un periodo insolito, una specie di amore imposto. Ma sono felicissimo per aver trascorso tanto tempo insieme alla mia famiglia, godendo di ogni momento"-

(Foto Getty Images)