Michelle Pfeiffer incredibile nel nuovo look: le foto

Bionda, viso d'angelo, Michelle Pfeiffer ha interpretato film molto amati dal pubblico, come "Scarface", "Tutto in una notte"

Ladyhawke", "Le streghe di Eastwick", "Una vedova allegra... ma non troppo", "Le relazioni pericolose", "I favolosi Baker", "Paura d'amare (Frankie and Johnny)", "L'età dell'innocenza (The Age of Innocence)", "Pensieri pericolosi".

L'attrice, adesso 63enne, torna adesso sugli schermi con un nuovo ruolo. E un look davvero inconsueto per lei: eccolo!

La Pfeiffer è ritratta negli abiti di scena della nuova serie tv "The First Lady". Si tratta di un progetto che racconta la vita delle mogli più celebri dei Presidenti degli Stati Uniti. A essere narrate saranno le vicende di Eleanor Roosevelt, Michelle Obama e Betty Ford.

Ed è proprio Betty Ford il personaggio interpretato da Michelle Pfeiffer, che sfoggia così una pettinatura tipica da Anni Settanta e ricchissima di lacca, che la rende quasi irriconoscibile.

