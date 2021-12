Sex And The City: finalmente il trailer e la scoperta su cosa è accaduto a Samantha. Che potrebbe tornare!

Dopo tanti annunci, foto, pettegolezzi e indiscrezioni, ecco finalmente il primo trailer del seguito di "Sex And The City", intitolato "And Just Like That".

E, oltre alle prime immagini, si scoprono nuovi retroscena. Il primo riguarda il compenso delle tre protagoniste: Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristine Davis (Charlotte) riceveranno, come riporta Vogue, un milione di dollari a episodio.

A proposito di protagoniste, finalmente si sa anche che fine ha fatto il personaggio di Samantha, interpretato da Kim Cattrall e assente in "And Just Like That" per incomprensioni e tensioni sui set precedenti.

Secondo il Daily Mail, in "And Just Like That" Samantha ci sarà, solo che vivrà a Londra, dove ha deciso di trasferirsi. Ecco perché non la vedremo in scena. Una soluzione interessante, che apre a domande curiose (che lavoro svolge a Londra? Magari pr per la Regina Elisabetta?) e possibili sviluppi futuri. Nulla vieta infatti che in un futuro sviluppo della storia, la Cattrall possa tornare in scena. Sarebbe quello che tutte le fa sperano ardentemente.

Un ritorno sicuro è invece quello di Mr Big, interpretato da Chris Noth, che all'inizio aveva dichiarato di non voler far parte di "And Just Like That" per non affrontare gli hater che lo avevano attaccato sui social. Poi, ha cambiato idea. Resta da scoprire se sarà una presenza fissa in tutti gli episodi della serie.

(Foto Getty Images)