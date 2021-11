Zoe Kravitz buon compleanno

Zoë Isabella Kravitz, figlia di lenny Kravitz e Lisa Bonet, è nata a Venice Beach, in California, il 1 dicembre del 1988. Ha già pubblicato un album e due EP, ma è il cinema in realtà il campo in cui è più attiva.

Zoë ha debuttato nel 2007 con il film "Sapori e dissapori", sono poi venute le pellicole "Il buio nell’anima" (2007), "Birds of America" (2008), "Gli ostacoli del cuore" (2010), "Twelve" (2010), "X-Men – L’inizio" (2011), "After Earth" (2013), "Divergent" (2014), "Mad Max: Fury Road" (2015), "The Divergent Series: Insurgent" (2015), "The Divergent Series: Allegiant" (2016), "Crazy Night – Festa col morto" (2017), "Animali fantastici e dove trovarli" (2016), "Animali fantastici – I crimini di Grindelwald" (2018), "The Batman" (2022).

Ha anche partecipato ad alcuni episodi delle serie "Californication", "Big Little Lies" e "High Fidelity".

Ecco 3 curiosità sul suo conto:

1 - Il 29 giugno 2019 ha sposato l’attore Karl Glusman, a Parigi. Tra gli invitati, oltre a Lenny Kravitz e Lisa Bonet, anche il secondo marito della madre, Jason Momoa, Reese Witherspoon e Denzel Washington. Nel dicembre 2020 Zoë e Karl si sono separati e adesso l'attrice ha una relazione con l'attore Channing Tatum.

2 - Ha 55 tatuaggi, ciascuno con un preciso significato, e sul Web è possibile ritrovare un elenco completo a riguardo.

3 - Ha creato, con la maison Yves Saint Laurent, una collezione di lipstick che porta il suo nome e comprende sei nuove sfumature del rossetto Rouge Pur Couture.

