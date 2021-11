Matthew McConaughey for President? Potrebbe accadere

Dopo Arnold Schwarzenegger il Texas potrebbe avere un altro governatore che arriva dal mondo di Hollywood. La tentazione di entrare in politica ha colpito anche il premio Oscar Matthew McConaughey che sta per decidere se candidarsi o meno alla carica.

Il divo classe 1969 lo dovrà decidere entro e non oltre il 13 di dicembre. Attore, produttore cinematografico e televisivo, nonché docente universitario statunitense, in un messaggio ha dichiarato: "Vi farò sapere a breve. È qualcosa cui ho pensato per 20 anni, e so cosa voglio fare, ma mi sto tenendo stretto la mia risposta? No. È una nuova leadership per la quale ho davvero diligentemente studiato, esaminato, interrogandomi su cosa sia, cosa sarebbe per me. La domanda non è "Ehi, pensi che potrei vincere?" No. Parliamo di cos’è la politica del Texas. Di una dichiarazione politica. Sono un narratore. Sono un amministratore delegato. Ma essere amministratore delegato di uno Stato? Sono attrezzato al meglio per gli abitanti dello Stato, per la mia famiglia e per me stesso? C’è un grande sacrificio che deriva dalla decisione. Questo è quello che ho fatto, e non c’è niente da anticipare".

I fan dell’attore nato a Uvalde, in Texas, aspettano con trepidazione questa rivelazione. Secondo i sondaggi la sua popolarità batterebbe 10 a zero quella degli altri sfidanti, anche per il suo impegno nel sociale. Con la moglie Camila ha fondato la Just Keep Livin Foundation, rivolta a responsabilizzare gli studenti delle scuole superiori per condurre una vita sana per un futuro migliore. Attualmente il governatore è il repubblicano Greg Abbott. La sua rielezione viene considerata probabile. Per adesso c’è solo il candidato democratico Beto O’Rourke ad aver annunciato l'intenzione di sfidarlo. Ma se tra i due si inserisse McConaughey, ritenuto anche tra gli uomini più belli al mondo, i giochi si potrebbero riaprire.

(Foto Getty Images)