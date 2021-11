Jennifer Lawrence è stata pagata meno di DiCaprio. Ma non è arrabbiata. Ecco perché

Cinque milioni in meno di guadagno rispetto a un collega non infastidiscono più di tanto Jennifer Lawrence. Il collega è Leonardo DiCaprio e per l' attrice è giusto che il partner in "Don’t Look Up" abbia un cachet più alto del suo perché, spiega "Leo porta più incassi di me. Sono estremamente fortunata e felice del mio accordo. In altre situazioni sarebbe estremamente scomodo informarsi sulla parità di stipendio. E se metti in dubbio qualcosa che non appare equo, ti viene detto che non è disparità di genere, senza però spiegarne l'effettiva motivazione". Lei ha percepito 25 milioni di dollari, lui 30.

Sebbene non avesse lo stipendio più alto, Jennifer Lawrence ha chiesto che il suo nome apparisse prima di quello di Leonardo DiCaprio nei titoli di coda, visto che era la numero uno sul foglio di convocazione. "Ho pensato che i crediti dovessero riflettere questo", spiega, del resto: "Leo è stato molto gentile a riguardo", racconta la star.

Una reazione diversa da quella avuta nel 2014, quando l'attrice, dopo essere venuta a conoscenza di aver guadagnato meno rispetto alle sue co-star maschili in "American Hustle", aveva dichiarato: "mentirei se non dicessi che, nonostante non mi sentissi pienamente apprezzata, decisi di chiudere ugualmente l'affare, senza lottare. Non volevo sembrare difficile o viziata. All'epoca, mi sembrava una buona idea, finché non ho visto le buste paga su Internet e mi sono resa conto che ogni uomo con cui lavoravo non si preoccupava assolutamente di apparire come difficile o viziato".

In "Don’t Look Up", per vestire i panni di un’astronoma sconclusionata, l'attrice ha raccontato di aver preso talmente tanto sul serio il suo personaggio da apparire "sballata" per esigenze di copione: "Mi prendevano in giro, sul set ero sempre strafatta".

