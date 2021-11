Keanu Reeves: vere nozze sul set

Le nozze sul set di "Dracula di Bram Stoker" sarebbero state celebrate davvero! Il fatidico sì, pronunciato da Keanu Reeves e Winona Ryder, non sarebbe stata una finzione. Lo rivela, 29 anni dopo, l'attore cinquantasettenne, ricordando una scena del film: "Abbiamo girato in presenza di veri preti. Winona è convinta che siamo sposati. Anche per Coppola è andata così. Quindi, forse agli occhi di Dio siamo davvero sposati. Il regista volle per forza ingaggiare un sacerdote ortodosso romeno", racconta ancora Reeves a Esquire. Forse per questo il cast si è spesso si è interrogato sulla validità dei voti pronunciati e già nel 2018 la diva si era detta certa che il "sì" fosse stato autentico. Anche nel 2019, a The Talk, l’attore rivelò che Winona a volte si rivolgeva a lui chiamandolo 'mio marito'.

"Tutto è cominciato quando lei ha iniziato a mandarmi messaggi che iniziavano con ‘Hello, husband‘". Al di là di quel matrimonio, durato lo spazio di un ciak, i due sono rimasti amici. E si sono ritrovati, sia nella vita che sul set. Insieme hanno girato "A Scanner Darkly" (in versione cartoonata, nel 2006), "The Private Lives of Pippa Lee" (2009) e "Destination Wedding", nel 2018.

Keanu Reeves, che presto tornerà sugli schermi nei panni di Neo in "Matrix Resurrections", nella vita reale è fidanzato dal 2019 con l’artista americana Alexandra Grant, 48 anni, a coronamento di un'amicizia di lunga durata.

L'attore è noto per la capacità di costruire rapporti sinceri e generosi con chi lavora con lui: una volta portò champagne e tartufi a Sandra Bullock (sua partner nel film "Speed"), che gli aveva detto di non averli mai provati. Si presentò dicendo: "Ho pensato che li volessi assaggiare". Di recente, ai quattro stunt del film "John Wick: Chapter 4" (nei cinema a maggio 2022) ha donato preziosi Rolex Submariner personalizzati, ognuno con un messaggio diverso inciso sulla cassa. Tuttavia, non è per il valore economico di questi gesti che Keanu Reeves si fa amare. Come ha detto Sandra Bullock, soprattutto lui sa ascoltare: "Per questo le persone lo adorano".

(Foto Getty Images)