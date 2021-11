Una notte da Lady Gaga

Villa Balbiano è una dimora da sogno sul lago di Como che ha fatto da sfondo al film “House of Gucci” di Ridley Scott con protagonista Lady Gaga, in uscita in Italia il prossimo 16 dicembre. Ora, qualche fortunato avrà la possibilità di soggiornarci un giorno e una notte. Proprio dove la star Germanotta ha girato qualche scena.

Come? Ecco le istruzioni. Airbnb metterà a disposizione questo gioiello architettonico del XVI secolo. Le prenotazioni saranno aperte lunedì 6 dicembre. Il costo si aggira intorno alle mille euro. Una cifra considerata un vero affare per il luogo dove ci si trova con un panorama mozzafiato. Il soggiorno si terrà il 30 marzo.

La stanza scelta è la Master suite dell’antica residenza che fu costruita dal Cardinale Tolomeo Gallio. Gli ospiti avranno anche accesso ad altri ambienti della villa, tra cui i primi quattro piani dell’edificio, la piscina che si trova all’aperto, il molo privato e la rimessa per le barche. La struttura è spesso sede di matrimoni, di un certo livello.

A Villa Balbiano lo scorso anno è convolata a nozze, la cantante Elettra Lamborghini che ha detto sì al suo Afrojack. Se volete vivere una notte come Lady Gaga segnatevi in agenda la data del 6 dicembre.

(Foto Getty Images)