Jennifer Lopez si sposa: il video

Jennifer Lopez si sposa: in abito scintillante, commossa e tra l'entusiasmo dei fan.

Accanto a lei, emozionato e felice, c'è... Owen Wilson. Sorpresa' Be', qui non si sta parlando della vita sentimentale di J.Lo, che per ora è felicemente fidanzata con Ben Affleck. Il tema affrontato è quello della carriera cinematografica della star, che si arricchisce adesso di una nuova, brillante commedia romantica, "Marry Me - Sposami".

J. Lo è una specialista del genere: l'abbiamo già vista in "Prima o poi mi sposo", con Matthew McConaughey, in "Shall We Dance?" con Richard Gere, in "Un amore a 5 stelle" con Ralph Fiennes. E adesso in questa nuova commedia, che la vede nei panni di una cantante dallo strepitoso successo, tradita sul più bello dal fidanzato artista (Maluma). Ed è a questo punto che fa capolino il timido professore di matematica interpretato da Owen Wilson...

Questo il trailer del film, in uscita il 17 febbraio 2022 (con anteprime il giorno di San Valentino).

E le nozze con Ben Affleck? Staremo a vedere...

(Foto Getty Images)