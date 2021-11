Bradley Cooper e Lady Gaga: fu vero amore? Finalmente la verità

Bradley Cooper dice, una volta per tutte, se c’è stato qualcosa con Lady Gaga o se il romance era solo nel film "A Star Is Born", che hanno girato insieme (e che ha lanciato la popstar come diva del cinema).

Il momento in cui le platee di mezzo mondo si convinsero che tra i due ci fosse del tenero è stata la performance durante la Notte degli Oscar di due anni fa sulle note di "Shallow", il brano contenuto nel film e vincitore quell’anno dell’Academy Award per la miglior canzone originale.

Oggi Bradley spiega come sono andate le cose: «Anche durante quel duetto stavamo solo recitando» ha dichiarato l’attore e regista a The Hollywood Reporter. «Abbiamo concepito quell’esibizione come se fosse una scena del film, anche per farmi superare la paura di cantare dal vivo. Pensarla in questo modo ha ridotto il mio livello di ansia» ha aggiunto Bradley, che non è un cantante professionista. «In quel momento era come se ci innamorassimo: sarebbe stato strano farlo, cantando a un pubblico di milioni di persone».

Così stanno le cose. Il nuovo progetto di Cooper è "Licorice Pizza" di Paul Thomas Anderson, che non ha ancora una data d’uscita italiana, mentre Lady Gaga sarà dal 16 dicembre al cinema con House of Gucci.

