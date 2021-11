Jamie Lee Curtis buon compleanno!

Jamie Lee Curtis, nata il 22 novembre 1958, è la figlia dei grandi attori Tony Curtis e Janet Leigh ("Psycho"). Tra i film più amati da lei interpretati, "Una poltrona per due" (1983), che le ha fatto vincere il BAFTA come migliore attrice non protagonista, "True Lies" (1994), grazie al quale ha vinto il Golden Globe come migliore attrice, "Un pesce di nome Wanda" (1988), "Blue Steel - Bersaglio mortale" (1989).

Jamie Lee è stata premiata con il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia del 2021.

Ecco 6 curiosità sul suo conto

1- Pur essendo figlia di attori, da piccola voleva fare la poliziotta.

2 - E' la madrina dell'attore Jake Gyllenhaal.

3 - Si è innamorata a prima vista del marito, Christopher Guest, dopo aver visto una sua foto sul magazine Rolling Stone. Cinque mesi dopo, lo sposava.

4 - E' baronessa. Christopher Guest è infatti diventato il quinto Barone Haden-Guest e a lei spetta il titolo di Right Honourable Lady Haden-Guest. Ma Jamie Lee non se ne cura affatto.

5 - Ha scritto numerosi libri di successo per bambini.

6 - la sua migliore amica è l'attrice Sigourney Weaver.

(Foto Getty Images)