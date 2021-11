Ecco il primo video dal film dedicato a Elvis Presley

I film biografici dedicati ai grandi della musica sono ormai amatissimi dal pubblico. Se a dare il via è stato "Bohemian Rhapsody", dedicato ai Queen, sono poi venuti "Rocketman" (sulla vita di Elton John), "Judy" (su quella della Garland) e si parla i un film in lavorazione che racconterà le imprese di Robbie Williams.

Intanto è arrivata a buon punto la pellicola che racconterà la vita del Re del Rock and Roll, Elvis Presley.

A dirigere il film è il grande Baz Luhrmann ("Moulin Rouge", "Australia". "Il grande Gatsby"). Le riprese hanno avuto inizio nel 2019 e la pellicola è attesa in sala il 24 giugno 2022.

Il regista ha pubblicato su Twitter un video con le prime immagini del film.

