Lady Gaga? Il suo accento più russo che italiano

Mentre a ridosso dell’uscita del 16 dicembre al cinema continuano ad aumentare le aspettative su "House of Gucci", Lady Gaga continua a far parlare di sé, bene, tra première, bagni di folla e ospitate. Ma ecco la nota stonata: secondo una delle dialogue coach del film, Francesca De Martini, l’attrice in odore di Oscar non riesce a rendere bene l’inglese con accento italiano della protagonista, Patrizia Reggiani.

Stefani ha raccontato di aver studiato la particolare cadenza del personaggio per sei mesi, ma secondo la dialect coach italiana il risultato è deludente: “Mi sento male a dirlo ma il suo accento non è italiano, suona piuttosto russo”, ha dichiarato in un'intervista al The Daily Beast.

Francesca De Martini è stata ingaggiata per lavorare non con Miss Germanotta, bensì con Salma Hayek: l’attrice di origine messicana non si sentiva abbastanza sicura dell'italianità della propria interpretazione di Pina Auriemma, la cartomante amica di Patrizia Reggiani, che con lei organizzò nel 1995 l’omicidio di Maurizio Gucci (interpretato da Adam Driver).

Eppure, Lady Gaga ha raccontato più volte il suo lavoro sull’accento, a partire dalla cadenza di Vignola, il Comune in provincia di Modena di cui era originaria la Reggiani. Ad ogni modo, in Italia, potremmo goderci il film, che si preannuncia un successone al botteghino, con le interpretazioni dei nostri bravissimi doppiatori.

