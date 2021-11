Bradley Cooper a spasso con la ex mentre Lady Gaga piange ricordandolo

Sono state pubblicate delle nuove foto di Bradley Cooper che stanno facendo molto discutere. Negli scatti, l'attore passeggia felice per new York, sorridendo con la sua ex compagna, la modella Irina Shayk, da cui ha avuto la piccola Lea De Seine. Si erano viste altre foto di Bradley e Irina insieme, dopo la clamorosa rottura tra i due. Ma nelle immagini la coppia era sempre con Lea: i genitori infatti volevano che la loro bimba non soffrisse per la loro separazione e dunque erano spesso insieme, per farle sentire tutto l'affetto di una famiglia unita.

Le nuove foto però rimescolano le carte: la bimba non c'è. E il Daily Mail parla addirittura di voci di riconciliazione. In effetti a giudicare dagli scatti Bradley e Irina sono allegri e sorridenti, sembrano davvero una coppia in armonia. La rottura tra loro era avvenuta nel maggio 2019. Per colpa di Lady Gaga, si era detto.

Bradley Cooper aveva infatti diretto Lady Gaga nel film "A Star Is Born". E il loro duetto, durante la notte degli Oscar del 2019, sulle note di "Shallow", aveva convinto tutti della loro storia d'amore. Che in realtà non esisteva. Ma intanto Bradley e Irina si lasciavano.

E adesso? Forse l'attore e la modella russa pensano davvero di tornare insieme. E intanto passeggiano spensierati. Proprio nei giorni in cui, a Milano, Lady Gaga parla di Bradley. E si commuove, fino alle lacrime, al suo ricordo: "Ringrazio Bradley Cooper per il suo affetto, consigli, incoraggiamenti. Senza di lui non sarei qui e non avrei vinto l’Academy Award per la Migliore canzone".

