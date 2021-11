Lady Gaga ringrazia l'Italia e Bradley Cooper. E scoppia a piangere

È lei la protagonista assoluta di "House of Gucci": Lady Gaga. La star internazionale di origine italiane ha fatto tappa a Milano per la première del film di Ridley Scott, tratto dal best seller omonimo di Sara Gay Forden (Garzanti), e in arrivo nei cinema italiani il 16 dicembre.

Nella pellicola la popstar interpreta magistralmente Patrizia Reggiani, la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci, e ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa si commuove quando le viene domandato se spera nell’Oscar, che poi sarebbe il secondo.

“Io l’Oscar l’ho vinto per A Star is Born. Ringrazio Bradley Cooper per il suo affetto, i consigli, gli incoraggiamenti. Senza di lui non sarei qui e non avrei vinto l’Academy Award per la Migliore canzone.

Ancora adesso quando papà ne parla, scoppia a piangere. Piangiamo insieme. Per l’orgoglio di aver raggiunto un traguardo così prestigioso”.

Stefani Joanne Angelina Germanotta continua a parlare delle sue radici: “Nonno, lassù, è fiero di me. Io penso a mio nonno, arrivato negli Usa dalla Sicilia senza niente. So che da lassù mi guarda ed è felice, orgoglioso di me. Per l’Oscar che ho vinto, per i sogni che ho realizzato. E per questo film, 'House of Gucci', che è una lettera d’amore all’Italia”.

La cantante poi si rivolge a chi, secondo lei dovrebbe davvero essere premiato: “Io l’Oscar lo darei a tutti coloro che durante la pandemia hanno continuato a lavorare. Nel cinema, nello spettacolo, nell’arte. Ma non solo”.

Lady Gaga si dice entusiasta della sua permanenza in Italia per girare l’ultimo film: “Ringrazio tutti gli operatori sanitari e tutti gli italiani che si sono occupati di noi, mentre giravamo in questo meraviglioso Paese. Grazie Italia per averci abbracciati tutti. Quando sono qui mi sento bene e se penso a tutta la cultura che si respira qui mi viene da piangere”. E ci tiene a sottolineare che nessuno si è ammalato durante le riprese.

Quanto a Patrizia Reggiani, dice di volerle bene. Non vorrebbe incontrarla. Non l’ha fatto e non vorrebbe farlo. “Ha fatto una cosa terribile, far uccidere il marito. Ma quello che ho voluto raccontare di lei è che era una giovane ragazza italiana con dei sogni. Sogni anche imposti. Perché quando a 12 anni tua madre ti mostra tutti i bei partiti più ricchi e disponibili, in fondo è come essere violentata.

Lei, il suo Maurizio Gucci, erede di una fortuna e della Moda, lo trovò da solo. È una fonte di orgoglio. Lui diceva che lei era una donna forte. E lei l’ha aiutato a diventare quello che poi è diventato. Per poi essere abbandonata”.

Lady Gaga invita tutte le donne a “sognare sempre. Essere sempre se stesse. E non per forza belle. Desiderare sempre di migliorarsi e se non si riesce fa niente, l’importante è volersi bene e sopravvivere. Tenere duro. Restare integre”.

E ora Stefani cosa sogna? “Girare un film con una produzione italiana”. E lo sogniamo anche noi.

(Foto Getty Images)