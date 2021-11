Alessandro Borghi e quelle bellissime parole di gratitudine per la vita

Alessandro Borghi ha partecipato alla “Love Parade”, la sfilata organizzata da Gucci sull'Hollywood Boulevard (tra gli ospiti c'erano anche Gwyneth Paltrow, Diane Keaton, Dakota Johnson, Salma Hayek, Miley Cyrus, Billie Eilish) e tornando in Italia, ha scritto sui suoi social frasi ricche di gratitudine per la vita e riconoscenza. Che davvero fanno riflettere e infondono ottimismo e sentimenti positivi.

Ecco cosa scrive Borghi: “Scrivo questo pensiero, vi chiedo scusa se un po’ lungo, seduto su un aereo da LA a Roma. In questi giorni ho avuto bisogno molte volte di fermarmi, guardare fuori dalla finestra e godermi la bellezza della grande fortuna che spesso si presenta davanti ai miei occhi, in una forma sempre diversa... L’altra sera, al LACMA, ho visto Spielberg emozionarsi di fronte allo speech di un amico, ho capito ancora una volta che siamo tutti uguali e che il talento non ha confini, che le persone che più rimangono nella mia memoria sono quelle in grado di stupirsi delle cose piccole, dei sorrisi e delle parole sincere. Una sera a cena, Peter Mullan mi raccontò che Ken Loach, mentre lavoravano sul set di ‘My name is Joe’ , gli disse: ‘Ricordati di essere sempre la persona meno importante nella stanza’. Questa frase rimbomba nella mia testa da due mesi e avevo bisogno di sentirla davvero quella sensazione, adesso, in questo momento della mia vita. Le cose belle accadono. Lo dico soprattutto ai ragazzi che fanno il mio mestiere, che ci provano ogni giorno, lasciando casa e facendo tre lavori, perché è così che funziona. Lasciate l’ego da parte, anche se a volte è difficile e mentre lo dico a voi lo sto dicendo a me. Non accade sempre, ma quando succede bisogna ancorarsi a quella sensazione e poi ricercarla ogni giorno, sul set e fuori”.

