E' stato eletto uomo più sexy del mondo. Ed è anche molto spiritoso

L’attore Paul Rudd, 52 anni, è stato eletto dalla rivista People uomo più sexy del mondo. “So che la gente dirà ‘Com’è possibile?’ -ha scherzato nell’intervista a People- in tanti dovrebbero ottenere questo trofeo prima di me”.

L’attore ha recitato in pellicole di grande successo: "Romeo + Giulietta di William Shakespeare", "Le regole della casa del sidro", "Molto incinta", "Ant-Man" e "Avengers: Endgame". E il teatro lo ha visto protagonista al fianco di attori come Paul Newman e Jessica Lange. In tv, le ultime due stagioni di "Friends, dove ha interpretato Mike Hannigan", diventato il marito di Phoebe Buffay (Lisa Kudrow). +

Quando sua moglie (vera) ha appreso di aver sposato il sexiest man alive, dopo lo stupore iniziale ha detto: “Hanno proprio ragione“. Ora, la speranza di Paul Rudd è “che finalmente mi invitino a quelle cene con George Clooney, Brad Pitt e Michael B Jordan”. Infine si augura, grazie a questo ‘trofeo’, di essere invitato su molti più yacht: “Sarei entusiasta di poter espandere la mia yacht-life”. Ma, prima di farlo, ha un ultimo compito: “Farmi finalmente dei biglietti da visita, ora che sono famoso”.

(Foto Getty Images)