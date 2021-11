Anne Hathaway buon compleanno

Anne Hathaway è nata a New York il 12 novembre 1982 Suo padre era un avvocato, sua madre l’attrice Kate McCauley.

A farla conoscere è stato il film del 2001 "Pretty Princess". Tra i film più noti che ha interpretato, "I segreti di Brokeback Mountain" (2005), "Il diavolo veste Prada" (2006), " Alice in Wonderland" (2010), "Amore & altri rimedi (2010)", "Il cavaliere oscuro – Il ritorno", "Les Misérables", "Interstellar" (2014), Ocean’s 8" (2018).

Ecco alcune curiosità che la riguardano:

E' nata in una famiglia molto religiosa e da bambina pensava di entrare in convento.

E' una brava doppiatrice ("I Simpson", "I Griffin", " Rio" e "Rio 2 – Missione Amazzonia").

Ha superato il provino per "Pretty Princess" cadendo malamente a terra e ottenendo così immediatamente la parte della sbadata Mia.

Ha vinto l’Oscar come Migliore attrice non protagonista nel 2013 per il ruolo di Fantine in "Les Misérables". Per interpretarla, si è sottoposta a un drastico dimagrimento e si è tagliata i capelli.

Le sue attrici preferite sono Judy Garland e Meryl Streep.

