Lady Gaga esplosiva alla premiere di House of Gucci

E' trionfante Lady Gaga, sul red carpet della premiere londinese del film "House Of Gucci". Capelli platino e scenografico abito viola, è davvero la regina del cast. Che sfodera nomi grandiosi come quelli di Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons.

Lady Gaga non è scalfita neanche dalle critiche di Patrizia Reggiani, il personaggio che interpreta nel film e che ha dichiarato: "Sono alquanto infastidita dal fatto che Lady Gaga mi stia interpretando senza neppure avere avuto l’accortezza e la sensibilità di incontrarmi. Non è per una questione economica, ma di buon senso e rispetto. Ogni bravo attore deve prima conoscere dal vivo il personaggio che va a interpretare". Commento al quale ha risposto dalle pagine di British Vogue: "Nessuno mi doveva dire chi fosse Patrizia Gucci. Nemmeno Patrizia Gucci".

A criticare Gaga non è stata solo la Reggiani. A sorpresa, spuntano anche i Cugini di Campagna, la band che ha già accusato i Måneskin di copiare i loro abiti di scena. La polemica è nota: “Di ritorno da un nostro concerto, ci sono arrivati centinaia di messaggi dai nostri follower di Facebook che ci informavano di questo look dei Måneskin, che era uguale al nostro", hanno dichiarato i Cugini. "Siamo andati a vedere le foto e, con grandissima sorpresa, abbiamo constatato che erano incredibilmente uguali a noi” hanno raccontato a FQ Magazine.

Ma i Cugini di Campagna non si fermano e appunto hanno messo nel mirino anche Lady Gaga. Anzi, a dirla tutta lei è nel loro mirino già da un po’: “Anche lei si è ispirata e ha copiato i nostri outfit. Le avevamo scritto una lettera nel 2017, e abbiamo dovuto persino bloccarla sui social, ma resta una grande artista”.

