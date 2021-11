Leonardo DiCaprio corteggia la fidanzata di Bezos. E scoppia il caos. Il video

Tempesta per Leonardo DiCaprio. L'attore, che l'11 novembre festeggia il suo 47° compleanno, ha mandato infatti su tutte le furie il celebre miliardario Jeff Bezos.

Ma perché? Ecco cosa è accaduto. DiCaprio, Bezos e la fidanzata di quest'ultimo, la conduttrice tv Lauren Sanchez, erano sul red carpet del LACMA Art+Film Gala di Los Angeles.

La Sanchez ha abbracciato DiCaprio e ha iniziato a parargli fittamente, in modo assai confidenziale. E DiCaprio l'ha stretta, senza toglierle gli occhi di dosso. Insomma, Leo e Lauren sembravano proprio flirtare.

Leo is Mr. Steal Yo Girl pic.twitter.com/PkwcRcoFvS — Barstool Sports (@barstoolsports) November 7, 2021

Bezos l'ha presa malissimo e ha pubblicato sul suo account Twitter una foto in cui mostra un minaccioso cartello con la scritta "Pericolo! Scogliera ripida. Caduta fatale" e ha aggiunto, come commento: "Leo, vieni qui, voglio mostrarti qualcosa".

L'attore non ha risposto alla provocazione, almeno per ora. D'altronde, è molto impegnato. Il suo nuovo progetto è un film sulla figura diabolica di Jim Jones, leader della setta religiosa Peoples Temple che causò uno spaventoso suicidio di massa in Guyana. Su suo ordine, ben 909 persone, di cui un terzo bambini, si tolsero la vita il 18 novembre 1978. DiCaprio vuole produrre il film e riservarsi il fosco ruolo del protagonista Jim Jones.

Prima che in questi panni, vedremo però DiCaprio interpretare "Don't Look Up" e "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese.

(foto Getty Images)