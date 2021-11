Il Diavolo veste Prada: tornano le atmosfere del film. Con una sorpresa!

Chi ha amato il film "Il Diavolo veste Prada", interpretato da Meryl Streep e Anne Hathaway, ormai un cero e proprio classico, ritroverà quelle atmosfere e quel sapore tutto speciale in una nuova pellicola in uscita l'11 novembre, che riserva anche un'ulteriore sorpresa.

Il film si intitola "Un anno con Salinger" e nel cast vede la giovane e bravissima Margaret Qualley. Che è la figlia di Andie McDowell.

Questa la storia: una ragazza di provincia, timida, ma ricca di talento e sogni, arriva a Manhattan per lavorare in una prestigiosa agenzia letteraria, diretta da un capo spietato, abile e temibile, interpretato da Sigourney Weaver. Inizialmente, la ragazza si comporta in modo goffo e soffre a causa del carattere dispotico del capo. Ma pian piano inizia la sua trasformazione...

Si tratta di una commedia romantica ispirata al libro di Joanna Rakoff "Un anno con Salinger". A brillare nel film è appunto Margaret Qualley (il papà è il modello Paul Qualley). 27 anni, Margaret ha studiato in C’era una volta… a Hollywood. danza classica e si è poi appassionata alla recitazione. Ha lavorato in "The Nice Guys" con Ryan Gosling e Russell Crowe e in "C’era una volta… a Hollywood" di Quentin Tarantino.

(Foto Getty Images)