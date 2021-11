Jennifer Lopez e Ben Affleck: c'è chi si chiede quanto è vero il loro amore

Jennifer Lopez e Ben Affleck non perdono occasione per baciarsi. E fin qui, tutto naturale: quando ci si ama, ogni momento è buono per stare insieme e baciarsi. Ma adesso c'è chi ha iniziato a insospettirsi.

Soprattutto guardando le foto dell'ultimo (per ora) bacio ardente della coppia. Jennifer e Ben sono su una pista di decollo. E si baciano appassionatamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez ❤ (@jenniferlopezlife)

Una foto perfetta. Di più: sembra quasi la scena di un film, che ad alcuni ha fatto persino pensare a "Casablanca", la celebre pellicola interpretata da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

Così, si insinua un po' il dubbio. Ripensando anche alle foto di quest'estate, in barca, quando J.Lo e Ben Affleck sembravano replicare il celebre video "Jenny Form The Block" che li aveva visto protagonisti ai tempi del loro primo colpo di fulmine. E anche tutti gli altri scatti della coppia sembrano davvero troppo perfetti per essere stati "rubati" dai paparazzi di turno.

Insomma, senz'altro Jennifer e Ben sono innamorati, questo sì. Ma forse ostentano troppo. E le voci maligne ricordano che lui deve far dimenticare la sua dipendenza dall'alcol e il naufragio delle precedenti relazioni. Lei prendersi invece una sonora rivincita dopo la crisi con l'ex Alex Rodriguez. Vedremo cosa accadrà...

(foto Getty Images)